Дженнифер Энистон ошеломила фанатов подробностями из своего детства

Родители Энистон развелись, когда будущей актрисе было всего 9 лет.

51-летняя голливудская актриса и звезда легендарного сериала «Друзья» Дженнифер Энистон призналась, что чувствовала себя в детстве незащищенной.

Об этом она сообщила в интервью своей коллеге Сандре Баллок для Interview Magazine.

Баллок, в частности, спросила у Энистон, что ей позволяет оставаться на плаву и не унывать, когда дела идут не так, как надо. При этом актриса отметила оптимизм звезды «Друзей».

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«Во-первых, это самое приятное из того, что кто-нибудь мне когда-либо говорил. Я думаю, что это связано с тем, что я выросла в "кризисной" семье и чувствовала себя незащищенной. Я наблюдала, как взрослые относятся друг к другу враждебно, наблюдала за поведением людей. И это подвигло меня к мысли: «Я не хочу такого делать. Я не хочу быть такой. Я не хочу испытывать такое. Я не хочу, чтобы собеседник такое чувствовал в разговоре со мной».

Энистон добавила, что за крайне оптимистичный эмоциональный настрой ей стоит поблагодарить родственникам: «Так что, думаю, мне надо поблагодарить родителей. Вы можете возмущаться, быть мучеником, или сказать: «У вас есть лимон? Сделаем лимонад».

Родители Энистон развелись, когда будущей актрисе было всего 9 лет.

Также Энистон снялась в откровенной фотосессии для этого журнала в день своего 51-го дня рождения.