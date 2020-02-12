"Какая встреча": Галкин показал забавное видео с Пугачевой

Галкин показал, как его встречают дома жена Алла Пугачева и дети – 6-летние Лиза и Гарри.

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, на котором показал, как его встречают дома жена Алла Пугачева и дети – 6-летние Лиза и Гарри.

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Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео певица и дети стоят возле окна и маршируют на месте, пребывая в радостном ожидании возвращения звездного отца после гастролей.

"Приехал со съемок", – коротко подписал видео Галкин.

"Это круто, когда дома ждут!", "Роскошная бригада", "Это и есть счастье", "Какая встреча", "так мило", - написали в комментариях пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева вышла в свет с молодым парнем, и это не Галкин.