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"Какая встреча": Галкин показал забавное видео с Пугачевой

13:23, 12 февраля 2020
Звезды
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На видео певица и дети стоят возле окна и маршируют на месте / фото instagram.com/maxgalkinru

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Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео певица и дети стоят возле окна и маршируют на месте, пребывая в радостном ожидании возвращения звездного отца после гастролей.

"Приехал со съемок", – коротко подписал видео Галкин.

"Это круто, когда дома ждут!", "Роскошная бригада", "Это и есть счастье", "Какая встреча", "так мило", - написали в комментариях пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева вышла в свет с молодым парнем, и это не Галкин.

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Теги: #Пугачева и Галкин#Алла Пугачева