"Какая встреча": Галкин показал забавное видео с Пугачевой
13:23, 12 февраля 2020Звезды
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Галкин показал, как его встречают дома жена Алла Пугачева и дети – 6-летние Лиза и Гарри.
На видео певица и дети стоят возле окна и маршируют на месте / фото instagram.com/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, на котором показал, как его встречают дома жена Алла Пугачева и дети – 6-летние Лиза и Гарри.
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Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.
На видео певица и дети стоят возле окна и маршируют на месте, пребывая в радостном ожидании возвращения звездного отца после гастролей.
"Приехал со съемок", – коротко подписал видео Галкин.
"Это круто, когда дома ждут!", "Роскошная бригада", "Это и есть счастье", "Какая встреча", "так мило", - написали в комментариях пользователи.
Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева вышла в свет с молодым парнем, и это не Галкин.
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