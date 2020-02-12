цей матеріал доступний українською

Участница Нацотбора Элина Иващенко объяснила, почему хочет представлять Украину на Евровидении

11:50, 12 февраля 2020
Звезды
160 0
Иващенко является самой молодой участницей Нацотбора / пресс-служба Елены Иващенко

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

Читайте такжеСамая младшая участница Нацотбора на Евровидение рассказала о хейтерах

По словам Иващенко, она всегда хотела поехать на этот песенный конкурс от Украины и не подвести нашу страну.

"Для меня Евровидение – это не просто конкурс, в котором хочу снова победить (как многие пишут). Это мотивация достойно представить нашу страну. Как минимум, быть в пятерке. Как максимум – привезти победу в Украину", – отметила певица.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Элина Иващенко выйдет на сцену Нацотбора на Евровидение во время второго полуфинала, который состоится уже в эту субботу, 15 февраля. За выход в финал Нацотбора она будет соревноваться с 7 участниками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евровидение#евровидение нацотбор