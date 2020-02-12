Участница Нацотбора Элина Иващенко объяснила, почему хочет представлять Украину на Евровидении
11:50, 12 февраля 2020Звезды
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По словам певицы, она поставила себе задачу-минимум и задачу-максимум.
Иващенко является самой молодой участницей Нацотбора / пресс-служба Елены Иващенко
Полуфиналистка Нацотбора на "Евровидение", украинская певица Элина Иващенко рассказала, почему решила принять участие в отборе.
Об этом она сказала в интервью УНИАН.
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По словам Иващенко, она всегда хотела поехать на этот песенный конкурс от Украины и не подвести нашу страну.
"Для меня Евровидение – это не просто конкурс, в котором хочу снова победить (как многие пишут). Это мотивация достойно представить нашу страну. Как минимум, быть в пятерке. Как максимум – привезти победу в Украину", – отметила певица.
Как сообщал УНИАН, украинская певица Элина Иващенко выйдет на сцену Нацотбора на Евровидение во время второго полуфинала, который состоится уже в эту субботу, 15 февраля. За выход в финал Нацотбора она будет соревноваться с 7 участниками.
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