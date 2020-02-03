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"Богиня!": Тина Кароль едва вместила роскошную грудь в платье (фото)

10:25, 03 февраля 2020
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Кароль позирует в сверкающем бежевом платье с глубоким декольте / Instagram Тина Кароль

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Снимок с эфира артистка разместила в Instagram.

На снимке Кароль позирует в сверкающем бежевом платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло роскошную грудь певицы. 

"Богиня", "Красавица", "Роскошная", - наперебой хвалили Кароль поклонники. 

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Теги: #певица#Тина Кароль