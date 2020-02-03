"Богиня!": Тина Кароль едва вместила роскошную грудь в платье (фото)

На снимке Кароль позирует в сверкающем бежевом платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло роскошную грудь певицы.

Певица Тина Кароль покорила публику роскошным образом на премьерном в этом году выпуске шоу "Голос страны". Читайте также20-летняя дочь Джонни Депа на церемонии BAFTA засветила грудь в "голом" платье (фото) Снимок с эфира артистка разместила в Instagram. На снимке Кароль позирует в сверкающем бежевом платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло роскошную грудь певицы. "Богиня", "Красавица", "Роскошная", - наперебой хвалили Кароль поклонники.

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