"Богиня!": Тина Кароль едва вместила роскошную грудь в платье (фото)
10:25, 03 февраля 2020Звезды
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На снимке Кароль позирует в сверкающем бежевом платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло роскошную грудь певицы.
Кароль позирует в сверкающем бежевом платье с глубоким декольте / Instagram Тина Кароль
Певица Тина Кароль покорила публику роскошным образом на премьерном в этом году выпуске шоу "Голос страны".
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Снимок с эфира артистка разместила в Instagram.
На снимке Кароль позирует в сверкающем бежевом платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло роскошную грудь певицы.
"Богиня", "Красавица", "Роскошная", - наперебой хвалили Кароль поклонники.
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