"Могла погибнуть вместо Коби Брайанта": Кайли Дженнер заподозрили в "неэтичном пиаре"

Сестра Ким Кардашьян часто летала на вертолёте, который потерпел крушение.

Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер отреагировала на крушение вертолета, на борту которого находился легендарный баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь пассажиров, включая пилота.

Дженнер опубликовала ряд постов на своей странице в Instagram.

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Присоединяясь к соболезнованиям по поводу трагедии, Кайли написала, что «молится за семью Коби», так как у спортсмена осталась жена Ванесса с тремя дочерьми.

Сестра Ким Кардашьян призналась, что запросто могла бы оказаться на месте погибшего Брайанта, так как часто летала на вертолёте, который потерпел крушение.

В ноябре 2019 года она брала вертолет в аренду в качестве подарка на 3-летний день рождения своей племянницы Дрим. Кроме того, Дженнер была лично знакома с его пилотом Арой Зобаяном, поэтому не удивительно, что случившееся глубоко затронуло её.

Как сообщает ресурс «7дней», недоброжелатели Кайли считают эти посты не более, чем удачным пиар-ходом, поскольку они «совершенно случайно» оказались между публикациями, посвященными выходу новой коллекции косметики Сторми.

Как сообщал УНИАН, Коби Брайант, его 13-летняя дочь, а также еще семь человек погибли 26 января. Частный вертолет Брайанта из-за тумана врезался в холм. В результате аварии погибли все, кто находился на борту воздушного судна.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что журнал Time посвятил Брайанту обложку.