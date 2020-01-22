Супермодель Эмили Ратаковски показала роскошную фигуру в купальнике (фото)

На фото 28-летняя знаменитость запечатлена на пляже - она стоит на коленях в купальнике с леопардовым принтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Miss u summer Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 20 Янв 2020 в 9:57 PST Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками откровенной фотографией. Читайте также"Он называет меня "любовником": Брэд Питт рассказал о работе с Ди Каприо Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото 28-летняя знаменитость запечатлена на пляже - она стоит на коленях в купальнике с леопардовым принтом. Ее образ дополняют крупные серьги-кольца бирюзового цвета, волосы модели распущены. «Скучаю по тебе, лето», - указала Ратаковски в подписи к посту. Пользователи сети отреагировали на запись модели в комментариях. «Ты выглядишь прекрасно», - заметил один. «Хватит уже разбивать мое сердце», - высказался другой. «Лето там, где ты», - заявил третий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter