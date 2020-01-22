Супермодель Эмили Ратаковски показала роскошную фигуру в купальнике (фото)
11:47, 22 января 2020Звезды
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На фото 28-летняя знаменитость запечатлена на пляже - она стоит на коленях в купальнике с леопардовым принтом.
Miss u summer
Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками откровенной фотографией.
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Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На фото 28-летняя знаменитость запечатлена на пляже - она стоит на коленях в купальнике с леопардовым принтом. Ее образ дополняют крупные серьги-кольца бирюзового цвета, волосы модели распущены. «Скучаю по тебе, лето», - указала Ратаковски в подписи к посту.
Пользователи сети отреагировали на запись модели в комментариях. «Ты выглядишь прекрасно», - заметил один. «Хватит уже разбивать мое сердце», - высказался другой. «Лето там, где ты», - заявил третий.
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