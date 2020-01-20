Дорофеева показала фото в "хищном" бикини
15:51, 20 января 2020Звезды
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В кадре можно рассмотреть идеальную фигуру Дорофеевой.
Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала горячее фото с отдыха в Доминикане.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в легком сером костюме, рубашку от которого Надя держит в руках. Видно, что на звезде леопардовый купальник.
В кадре можно рассмотреть идеальную фигуру Дорофеевой: тоненькую талию, пресс на животе и красивую грудь.
Ранее украинская певица Настя Каменских опубликовала пикантное фото с отдыха в Мексике.
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