Настя Каменских позировала в крохотном бикини (фото)
11:52, 20 января 2020Звезды
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Исполнительница завела сеть откровенным фото.
Каменских позирует в купальнике / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала пикантное фото с отдыха в Мексике.
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Артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram. На нем она "засветила" грудь с интересного ракурса.
В кадре Каменских позирует в крошечном белом купальнике. На фотографии все внимание - на грудь звезды, которую, судя по комментариям, оценили все подписчики.
Ранее известная украинская певица Вера Брежнева порадовала своих подписчиков новым семейным снимком.
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