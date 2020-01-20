Настя Каменских позировала в крохотном бикини (фото)

Исполнительница завела сеть откровенным фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала пикантное фото с отдыха в Мексике.

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Артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram. На нем она "засветила" грудь с интересного ракурса.

В кадре Каменских позирует в крошечном белом купальнике. На фотографии все внимание - на грудь звезды, которую, судя по комментариям, оценили все подписчики.

Ранее известная украинская певица Вера Брежнева порадовала своих подписчиков новым семейным снимком.