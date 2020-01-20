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Седокова примерила пиджак на голое тело и завела сеть (фото)

13:06, 20 января 2020
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Седокова на фото без бюстгальтера / instagram.com/annasedokova

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На снимке она позирует в черном пиджаке на голое тело и в белых трусиках.

"Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть", - написала Седокова в посте.

Часть фанатов написали в комментариях комплименты Анне, отметив, что она в отличной форме, другие же, наоборот, заявили, что ей стоило надеть что-то под пиджак.

Ранее самая эпатажная современная украинская певица MARUV (Анна Корсун) на своей странице в Instagram показала снимки с отдыха в Дубае.

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Теги: #фото#Анна Седокова