Седокова примерила пиджак на голое тело и завела сеть (фото)
13:06, 20 января 2020Звезды
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Певица опубликовала откровенный снимок.
Седокова на фото без бюстгальтера / instagram.com/annasedokova
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram очень смелое фото.
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На снимке она позирует в черном пиджаке на голое тело и в белых трусиках.
"Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть", - написала Седокова в посте.
Часть фанатов написали в комментариях комплименты Анне, отметив, что она в отличной форме, другие же, наоборот, заявили, что ей стоило надеть что-то под пиджак.
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