Седокова примерила пиджак на голое тело и завела сеть (фото)

Певица опубликовала откровенный снимок.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram очень смелое фото.

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На снимке она позирует в черном пиджаке на голое тело и в белых трусиках.

"Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть", - написала Седокова в посте.

Часть фанатов написали в комментариях комплименты Анне, отметив, что она в отличной форме, другие же, наоборот, заявили, что ей стоило надеть что-то под пиджак.

Ранее самая эпатажная современная украинская певица MARUV (Анна Корсун) на своей странице в Instagram показала снимки с отдыха в Дубае.