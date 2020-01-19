В Украину не пустили звезду сериала "Даша Васильева" Ларису Удовиченко и еще двоих актеров

Колесникову запрещен въезд на территорию Украины из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, а Удовиченко и Бутину было отказано во въезде из-за того, что они не смогли объяснить целесообразность и цель своего пребывания в Украине.

В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации, среди которых Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Андрей Бутин.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, группа из четырех человек прибыла рейсом из Варшавы.

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Отмечается, что при оформлении в отношении одного из актеров сработала база данных относительно изучения дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы.

Сотрудники Госпогранслужбы установили, что гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма.

"Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также уведомили о решении о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще трое россиян из указанной группы не смогли объяснить целесообразность и цель своего пребывания в Украине, поэтому им было отказано во въезде.

Как сообщил источник в Госпогранслужбе, въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма запрещен Сергею Колесникову, а целесообразность и цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко и Андрей Бутин, а также один сопровождавший их человек.

Кроме того, собеседник отметил, что российский актер Марат Башаров, который должен был участвовать в одном из спектаклей в Украине, в страну не прибывал.

В пресс-службе ГПСУ отметили, что на протяжении прошлого года пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или которые превысили срок пребывания в Украине, или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.