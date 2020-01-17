"Спать? Забудьте об этом": Йовович пожаловалась на трудности последних недель беременности

Актриса должна родить третьего ребенка через две недели.

Голливудская актриса Мила Йовович, которая уже вот-вот станет мамой в третий раз, рассказала, как проходят ее последние недели беременности.

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На своей странице в Instagram 44-летняя звезда опубликовала фото, на котором продемонстрировала большой беременный живот, под которым призналась, что чувствует себя не лучшим образом.

В своей статье под снимком Йовович отметила, что с нетерпением ждет, когда сможет взять на руки своего ребенка и вернуться к привычному образу жизни. Мила мечтает возобновить тренировки в спортзале и "иметь возможность самостоятельно надеть носки, не покраснев от усилий".

"Две недели до родов. Каждая женщина, у которой есть дети, знает, что последний месяц самый сложный. У меня щиколотки как у слона, болят спина и бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. Спать? Забудьте об этом. Это очень раздражает... Однако я справлюсь с чем угодно", - написала будущая мама, которая уже воспитывает двух дочерей.

Также Йовович пошутила и о будущем ребенке, отметив, что если девочка окажется такой же беспокойной как ее старшая дочь, то семья не сможет выспаться следующие несколько лет".