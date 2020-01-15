Появились новые подробности о состоянии онкобольной Заворотнюк

Актриса продолжает лечение, недавно ее перевели в другую клинику.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике.

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Из-за состояния актрисы праздник пришлось перенести в палату, сообщает Telegram-канал Mash. К Заворотнюк приехал сын Майкл, а также сама дочь Аня и мама с помощницей. С собой привезли все для праздника.

"Актриса продолжает лечение, недавно ее перевели в другую клинику. Каждый день Анастасии проводят реабилитационные процедуры — правая часть ее тела парализована", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.