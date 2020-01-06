Адель изменилась до неузнаваемости (фото)
15:44, 06 января 2020Звезды
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Певица всерьез взялась за себя в начале лета прошлого года.
Похудевшая до неузнаваемости Адель удивила поклонников / instagram.com/officialadelefanpage
Знаменитая британская певица Адель, которая недавно разошлась с мужем, была замечена на отдыхе на Карибских островах.
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Поклонники были шокированы тем, как похудела 31-летняя звезда. Снимки исполнительницы опубликовали на ее фан-странице в Instagram.
Адель не стала надевать бикини, а ограничилась платьем с глубоким декольте. Мини-наряд подчеркнул постройневшую фигуру певицы.
Напомним, в апреле 2019 года Адель разошлась со своим мужем Саймоном Коннекки после 8 лет совместной жизни.
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