Адель изменилась до неузнаваемости (фото)

Певица всерьез взялась за себя в начале лета прошлого года.

Знаменитая британская певица Адель, которая недавно разошлась с мужем, была замечена на отдыхе на Карибских островах.

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Поклонники были шокированы тем, как похудела 31-летняя звезда. Снимки исполнительницы опубликовали на ее фан-странице в Instagram.

Адель не стала надевать бикини, а ограничилась платьем с глубоким декольте. Мини-наряд подчеркнул постройневшую фигуру певицы.

Напомним, в апреле 2019 года Адель разошлась со своим мужем Саймоном Коннекки после 8 лет совместной жизни.