Обнаженная Седокова снялась в постели (фото)
11:04, 06 января 2020Звезды
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Артистка позировала лежа в постели.
Седокова показала откровенный снимок / instagram.com/annasedokova
36-летняя украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова подразнила поклонников сексуальным снимком.
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Звезда снялась, судя по всему, без бюстгальтера в кровати. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Седокова позировала в обнаженном виде, лежа в постели. Бывшая участница группы "ВИА Гра" сексуально обнажила в кадре огромную сочную грудь.
В посте Анна поразмышляла о важности сна для здорового и красивого вида.
Ранее известная украинская ведущая Регина Тодоренко обнажила мокрые ягодицы на камеру.
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