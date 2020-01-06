Обнаженная Седокова снялась в постели (фото)

Артистка позировала лежа в постели.

36-летняя украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова подразнила поклонников сексуальным снимком.

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Звезда снялась, судя по всему, без бюстгальтера в кровати. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Седокова позировала в обнаженном виде, лежа в постели. Бывшая участница группы "ВИА Гра" сексуально обнажила в кадре огромную сочную грудь.

В посте Анна поразмышляла о важности сна для здорового и красивого вида.

Ранее известная украинская ведущая Регина Тодоренко обнажила мокрые ягодицы на камеру.