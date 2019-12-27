Дженнифер Лопес засветила "верблюжью лапку" (фото)
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она позирует в спортивной одежде.
Читайте такжеВолочкова без белья продемонстрировала вульгарный шпагат (фото)
На снимке Джей Ло с собранными в пучок волосами позирует в красных лосинах и коротком топе. Обтягивающий комплект подчеркивает все изгибы 50-летней звезды и демонстрирует ее прекрасную форму.
В то же время, в некоторых фанатских аккаунтах в сети появилось фото Лопес, на котором она показывает "верблюжью лапку" в очень тесном наряде, очевидно, без белья.
Верблюжья лапка - разговорное название очертаний вульвы, проступающих через тесную, облегающую одежду.
Ранее самая тучная в мире американская модель Тесс Холлидей поздравила фанатов с Рождеством снимком в откровенном наряде.