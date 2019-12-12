Настя Каменских показала забавное фото с тренером

Артистка поздравила своего тренера с днем рождения.

Певица Настя Каменских поздравила своего фитнес-тренера Андрея Хомицкого с днем рождения и показала фото с ним.

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На снимке, опубликованном в Instagram артистки, она позирует с Хомицким. Каменских без грамма макияжа, но все равно хорошо выглядит.

Снимок получился несколько забавным - и певица, и ее тренер предстали с фитнес-резинками на голове вместо повязки.

"Андрей, солнышко, я поздравляю тебя с твоим днем! Ты невероятный человек, который мотивирует, создает и помогает. Я очень счастлива быть твоим другом, мы столько пережили вместе. Обожаю твою семью, и пусть всегда в вашей семье царит счастье. С днем рождения, Эндрю", - написала Настя.

Ранее Настя Каменских спустила штаны и показала себя в нижнем белье.