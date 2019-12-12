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Онкобольной Заворотнюк назначили новый курс лечения - СМИ

13:21, 12 декабря 2019
Звезды
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Состояние Заворотнюк может ухудшиться / фото УНИАН

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Актриса наблюдается в Европейском медицинском центре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Правая сторона остается парализованной, врачи назначили новый курс лечения. Чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы, ей прописали массажи. Сейчас состояние Заворотнюк стабильное", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что у Заворотнюк сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Сейчас актриса якобы передвигается только на коляске. "Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной", - пишет Mash.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк