Участники шоу "Танцы со звездами" устроили перепалку в сети (фото, видео)

Гимнастка ответила сопернику по шоу на его критику.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова ответила на своей странице в Instagram в stories на критику победителя шоу "Танцы со звездами", хореографа Евгения Кота.

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"Прочитала интервью Жени Кота и хочу сказать: я 17 лет отдала большому спорту, прежде чем научиться "задирать ногу", и прославляла Украину на мировых аренах, не раз поднимала наш флаг и заставляла играть гимн государства. Но тебе не понять, что это такое", – написала она.

Также в этом посте в stories спортсменка процитировала отрывок из интервью Кота программе "Слава +".

"... Вообще для меня удивительно, что она дошла до финала. Несмотря на танцы, потому что это, в принципе, шоу не о танцах, а о людях. Она молодец. Это классно, что она дошла, потому что в основном люди-спортсмены, такие отличники, которые круто все делают - уходят где-то в середине проекта. Вспомним прошлый год, Анита Луценко... Все было круто, хорошо же танцевала, почему ушла? Спорт мешает открыть то, что у тебя внутри, и выдать это... Мне кажется, что общаться со зрителем важнее сердцем, чем просто задрать ногу", – говорил Кот о Ризатдиновой.

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