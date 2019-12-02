Кейт Миддлтон заметили в роддоме - СМИ

В последнее время герцогиня Кембриджская все реже выходит в свет. Поклонники королевской семьи предполагают, что это связано с возможной беременностью Миддлтон, которая на днях тайно посетила родильный госпиталь.

Английская общественность крайне взволнована поведением Кейт Миддлтон, которая отстранилась от светской жизни. Герцогиня отказывается появляться на запланированных мероприятиях. Кроме того, Миддлтон решила не ехать с принцем Уильямом в очередной королевский тур, который начнется на днях. О причинах такой внезапной перемены в жизнедеятельности Кейт ничего не говорит, а поклонники, в свою очередь, уверены — Миддлтон скоро снова станет мамой.

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На днях герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую недавно заподозрили в беременности, посетила лондонский госпиталь — Kingston Hospital, а именно родильное отделение, пишет People.

Как сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца, там жена принца Уильяма осваивала навыки медсестер, которые выхаживают новорожденных. Отметим, что по словам британской прессы, Миддлтон не просто так приехала именно в это отделение, так как ее благотворительное посещение больницы было неофициальным.

Инсайдеры уверенны, что Кейт планирует воспользоваться полученным опытом в ближайшем будущем. Ведь якобы она ожидает четвертого ребенка и, таким образом, хочет лучше подготовиться к появлению нового члена семьи.

Отметим, что это не единственное заведение, которое Миддлтон посетила неофициально за последний месяц. Например, не так давно герцогиня была замечена в английском пабе. Правда, Кейт пришла туда не для того, чтобы отведать спиртных напитков — в баре состоялось знакомство родителей учеников школы, с которыми учатся ее дети.

Владелец заведения, которое давно облюбовал и принц Уильям, сделал отдельный вход для монарших особ. Это позволило Миддлтон без проблем появиться на встрече и так же незаметно покинуть общество. Что именно обсуждалось на собрании — умалчивается, однако, известно, что в школе Thomas’s school, где учится старший сын Кейт, принц Джордж, а также малышка Шарлотта, которая прошла в этом году в первый класс, дети изучают иностранные языки, рисование, английскую литературу и занимаются спортом.