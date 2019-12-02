Кейт Миддлтон заметили в роддоме - СМИ
Английская общественность крайне взволнована поведением Кейт Миддлтон, которая отстранилась от светской жизни. Герцогиня отказывается появляться на запланированных мероприятиях. Кроме того, Миддлтон решила не ехать с принцем Уильямом в очередной королевский тур, который начнется на днях. О причинах такой внезапной перемены в жизнедеятельности Кейт ничего не говорит, а поклонники, в свою очередь, уверены — Миддлтон скоро снова станет мамой.
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На днях герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую недавно заподозрили в беременности, посетила лондонский госпиталь — Kingston Hospital, а именно родильное отделение, пишет People.
Как сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца, там жена принца Уильяма осваивала навыки медсестер, которые выхаживают новорожденных. Отметим, что по словам британской прессы, Миддлтон не просто так приехала именно в это отделение, так как ее благотворительное посещение больницы было неофициальным.
Инсайдеры уверенны, что Кейт планирует воспользоваться полученным опытом в ближайшем будущем. Ведь якобы она ожидает четвертого ребенка и, таким образом, хочет лучше подготовиться к появлению нового члена семьи.
Отметим, что это не единственное заведение, которое Миддлтон посетила неофициально за последний месяц. Например, не так давно герцогиня была замечена в английском пабе. Правда, Кейт пришла туда не для того, чтобы отведать спиртных напитков — в баре состоялось знакомство родителей учеников школы, с которыми учатся ее дети.
Владелец заведения, которое давно облюбовал и принц Уильям, сделал отдельный вход для монарших особ. Это позволило Миддлтон без проблем появиться на встрече и так же незаметно покинуть общество. Что именно обсуждалось на собрании — умалчивается, однако, известно, что в школе Thomas’s school, где учится старший сын Кейт, принц Джордж, а также малышка Шарлотта, которая прошла в этом году в первый класс, дети изучают иностранные языки, рисование, английскую литературу и занимаются спортом.