Вера Брежнева ответила на слухи о беременности (фото)
Во вторник, 26 ноября, певица Вера Брежнева заинтриговала своим постом в Instagram, многие фаны предположили, что она беременна.
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27 ноября артистка ответила на эти предположения. "Беременна! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда... Поэтому я хочу представить вам мое "детище", которое я трепетно создавала эти два года... С замиранием сердца... Прошу любить и жаловать - VERA - мой собственный бренд косметики", - пишет звезда.
К посту Брежнева прикрепила нежное фото, на котором позирует с минимумом косметики и в наряде без бретелей.
БЕРЕМЕННА!🌸 Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость;) и в каком-то смысле это правда... Поэтому я хочу представить вам мое «детище», которое я трепетно создавала эти два года - а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь;) С замиранием сердца... Прошу любить и жаловать - VERA - мой собственный бренд косметики 💛 @verabeauty.official Я создала его для каждой из нас: таких разных, неповторимых, но одинаково заслуживающих любви. У каждого свой путь к красоте, и каким бы он сложным ни был , важно всегда верить. Верить в красоту, верить в себя 🙏 Уже завтра я объявлю о старте продаж, а пока подписывайтесь на наши обновления в шапке профиля, чтобы узнавать все новости самыми первыми! Ваша V. #VERABEAUTY #всемнужнаVERA #allyouneedisVERA