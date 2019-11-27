Вера Брежнева ответила на слухи о беременности (фото)

Поклонники в восторге от новости Брежневой.

Во вторник, 26 ноября, певица Вера Брежнева заинтриговала своим постом в Instagram, многие фаны предположили, что она беременна.

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27 ноября артистка ответила на эти предположения. "Беременна! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда... Поэтому я хочу представить вам мое "детище", которое я трепетно создавала эти два года... С замиранием сердца... Прошу любить и жаловать - VERA - мой собственный бренд косметики", - пишет звезда.

К посту Брежнева прикрепила нежное фото, на котором позирует с минимумом косметики и в наряде без бретелей.