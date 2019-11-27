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Настя Каменских выставила сочную грудь на камеру (фото)

14:46, 27 ноября 2019
Звезды
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Каменских сверкнула грудью / instagram.com/kamenskux

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в откровенно сексуальном "луке" - желтом платье с "экстремальным" декольте, которое едва удерживает сочную грудь Каменских.

Звезда позирует в гримерке, выставив на камеру свои прелести - подтянутые ягодицы и бюст. Она собрала волосы в высокий хвост и нанесла неброский макияж.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода решила заинтриговать своих фанатов, написав новый пост в Instagram.

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Теги: #фото#Настя Каменских