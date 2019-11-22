"Беспорядочно двигался под водой": Эдвард Нортон рассказал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо

По словам Нортона, они занимались подводным плаванием с океанологом Сильвией Эрл.

Актер Эдвард Нортон в передаче Джонатана Росса рассказал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо на съемочной площадке на Галапагосских островах в 2010 году.

По словам Нортона, они занимались подводным плаванием с океанологом Сильвией Эрл. «Когда под нами проплыли пятнистые скаты, он поплыл за ними, чтобы сфотографировать их», — цитирует Нортона Mirror.

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Нортон отметил, что занимается дайвингом с ранних лет, и понял, что им пора на берег, а также заметил, что Ди Каприо начал беспорядочно двигаться.

«У него мог закончиться кислород, почти так и вышло», — рассказал Нортон.

Режиссер Фишер Стивенс несколько лет назад уже описывал этот случай, однако упомянул, что у Ди Каприо произошла утечка кислорода и он якобы потерял сознание.