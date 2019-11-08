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Онкобольной Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов

09:37, 08 ноября 2019
Звезды
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Заворотнюк больна раком / instagram.com/a_zavorotnyuk

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. С артистки собираются взыскать 24 тысячи рублей (более 9 тысяч гривень). 

"Столичная ФНС хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей. Сумму, накопившуюся за неуплату налога на имущество. Имущество в данном случае — квартира в самом центре Москвы. В это самое время Заворотнюк продолжает борьбу с тяжёлым заболеванием", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее муж Чернышев воздерживался от выступлений.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк