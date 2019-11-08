Онкобольной Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов
09:37, 08 ноября 2019Звезды
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В это самое время Заворотнюк продолжает борьбу с тяжёлым заболеванием.
Заворотнюк больна раком / instagram.com/a_zavorotnyuk
Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. С артистки собираются взыскать 24 тысячи рублей (более 9 тысяч гривень).
"Столичная ФНС хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей. Сумму, накопившуюся за неуплату налога на имущество. Имущество в данном случае — квартира в самом центре Москвы. В это самое время Заворотнюк продолжает борьбу с тяжёлым заболеванием", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее муж Чернышев воздерживался от выступлений.
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