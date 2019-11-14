цей матеріал доступний українською

Лобода показала подросшую младшую дочь (фото)

15:47, 14 ноября 2019
Звезды
222 0

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

В мае прошлого года украинская певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз - она родила девочку, которую назвала Тильдой. Год со дня рождения дочери артистка отметила еще весной, однако снимками с торжества поделилась только сейчас.

Читайте такжеНовые «Ангелы Чарли»: каким получился римейк знаменитой франшизы (видео)

Праздник, видимо, был довольно пышным и прошел в одном из кафе, которое специально украсили ко дню рождения девочки: из больших шаров было составлено имя Тильды, причем английскими буквами, а розовые шары были разбросаны по полу. Другие детали торжества Светлана предпочла не раскрывать.

Отметим, что имя отца своей второй дочери Светлана Лобода до сих пор так и не назвала. Впрочем, многие уверены, что им является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода#Лобода