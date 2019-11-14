Лобода показала подросшую младшую дочь (фото)
а после появилась крошка ТИЛЬДА❤️ #нафотоТильде1год #скоро1,5 #кстати #альбомнаносу 😉
В мае прошлого года украинская певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз - она родила девочку, которую назвала Тильдой. Год со дня рождения дочери артистка отметила еще весной, однако снимками с торжества поделилась только сейчас.
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Праздник, видимо, был довольно пышным и прошел в одном из кафе, которое специально украсили ко дню рождения девочки: из больших шаров было составлено имя Тильды, причем английскими буквами, а розовые шары были разбросаны по полу. Другие детали торжества Светлана предпочла не раскрывать.
Отметим, что имя отца своей второй дочери Светлана Лобода до сих пор так и не назвала. Впрочем, многие уверены, что им является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн.