Лобода поразила откровенным образом (фото, видео)

Исполнительница покорила сердца своих поклонников дерзким образом.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая умеет удивлять не только своими песнями, но и откровенными нарядами, в очередной раз сразила наповал сеть, показав один ее любимых номеров из шоу Superstar.

Читайте такжеСветлана Лобода показала сексуальное постельное фото

"Один из моих любимых номеров #SUPERSTARSHOW. А твой?", - подписала артистка ролик, на котором выступает сидя в сером кресле в сексуальном и дерзком образе. Так, она предстала в черном бюстгальтере, оливковом комбинезоне с "экстремальным" декольте и черных лаконичных босоножках.

Видно, что она предпочла яркий макияж. Еще бы, ведь она вошла в образ роковой искусительницы с сигаретой.

Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.