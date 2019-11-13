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Светлана Лобода показала сексуальное постельное фото

10:19, 13 ноября 2019
Звезды
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Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

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Постельные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре поп-звезда соблазнительно позирует на кровати. Она одета в черное нижнее белье. 

"Время вставать", - подписала Лобода серию соблазнительных фотографий.

"Секси", "Ну, к чему эти постоянно вульгарные фотографии", "Богиня", "Роскошная", "Красотка", - пишут в комментариях к снимку.

время вставать...🐥

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.

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Теги: #фото#Светлана Лобода