Светлана Лобода показала сексуальное постельное фото
10:19, 13 ноября 2019Звезды
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Исполнительница одета в черное нижнее белье.
Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial
Скандальная украинская певица Светлана Лобода показала поклонникам фото, на которых она предстает в соблазнительном образе.
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Постельные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре поп-звезда соблазнительно позирует на кровати. Она одета в черное нижнее белье.
"Время вставать", - подписала Лобода серию соблазнительных фотографий.
"Секси", "Ну, к чему эти постоянно вульгарные фотографии", "Богиня", "Роскошная", "Красотка", - пишут в комментариях к снимку.
Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.
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