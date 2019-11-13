Светлана Лобода показала сексуальное постельное фото

Исполнительница одета в черное нижнее белье.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода показала поклонникам фото, на которых она предстает в соблазнительном образе.

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Постельные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре поп-звезда соблазнительно позирует на кровати. Она одета в черное нижнее белье.

"Время вставать", - подписала Лобода серию соблазнительных фотографий.

"Секси", "Ну, к чему эти постоянно вульгарные фотографии", "Богиня", "Роскошная", "Красотка", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.