Данилко внезапно стало плохо на съемках шоу, артист перенес блокаду сердца - СМИ

По словам представителя Данилко, исполнитель перенес блокаду сердца.

Во время съемок новогоднего шоу за час до выхода на сцену Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, стало плохо.

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На сцене артист был бледным и еле говорил. После каждого номера он возвращался в гримерку и переодевался, так как костюм Данилко был полностью мокрым. После того, как часть с ним отсняли, звезда закрылся в гримерке и несколько часов не выходил, пишет Clutch.

По словам представителя Данилко, исполнитель перенес блокаду сердца. Патологический процесс характеризуется изменением мышечных тканей, которые отвечают за проведение электрических импульсов. От этого резко сокращается сердечный ритм. Чтобы нормализовать состояние артиста, его полностью обкололи препаратами, после чего знаменитости стало немного лучше.

Журналисты, присутствовавшие на съемках новогоднего шоу, отмечают, что Данилко прибыл на съемочную площадку уже будучи бледным. Артиста окружала охрана и поддерживала в движении.

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