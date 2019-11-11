"Золотой граммофон" закончился скандалом с Лободой и Басковым (видео)

Во время выступления Светланы Лободы у нее вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон.

По словам зрителей, одна из самых главных церемоний — премия "Золотой граммофон", которая вчера прошла в российском Санкт-Петербурге, стала настоящим "посмешищем".

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Вместо заявленных двух концерт длился три часа, артисты выступали под "фанеру", а ведущие вообще вели себя непрофессионально, пишет Super.

"Плюс на протяжении всего концерта наблюдались и накладки — так, во время выступления Светланы Лободы у нее вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон. Певица вынуждена была придерживать устройство рукой на протяжении всей песни", - говорится в сообщении.

Видео инцидента в своем Instagram поделился танцор коллектива Николая Баскова. К слову, сам Басков в тот вечер вообще не вышел на сцену — артист опоздал из-за участия в юбилее Александры Пахмутовой в Москве и не вылетевшего вовремя самолета.

Ранее СМИ узнали, во сколько обойдется выступление Пугачевой и Лободы под Новый год.