Рэпер Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США

В своем заявлении Канье Уэст вспомнил общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга.

Известный американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Читайте такжеКанье Уэст выпустил новый альбом "Jesus is King" (аудио)

Об этом, как передает портал NME, заявил сам артист.

«Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест", - отметил певец.

Также в своем заявлении во время фестиваля в Нью-Йорке Канье Уэст вспомнил общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга.

"Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей", - отметил Уэст.

Как сообщал УНИАН, в июне жена рэпера Ким Кардашьян во второй раз за два года выступила в Белом доме в поддержку заключенных и необходимость реформы тюремной системы.