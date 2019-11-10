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Рэпер Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США

07:17, 10 ноября 2019
Звезды
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Канье Уэст намерен баллотироваться в 2024 году / Instagram Канье Уэст

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Об этом, как передает портал NME, заявил сам артист.

«Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест", - отметил певец.

Также в своем заявлении во время фестиваля в Нью-Йорке Канье Уэст вспомнил общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга.

"Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей", - отметил Уэст.

Как сообщал УНИАН, в июне жена рэпера Ким Кардашьян во второй раз за два года выступила в Белом доме в поддержку заключенных и необходимость реформы тюремной системы.

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Теги: #президент США