Рэпер Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США
Известный американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.
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Об этом, как передает портал NME, заявил сам артист.
«Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест", - отметил певец.
Также в своем заявлении во время фестиваля в Нью-Йорке Канье Уэст вспомнил общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга.
"Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей", - отметил Уэст.
Как сообщал УНИАН, в июне жена рэпера Ким Кардашьян во второй раз за два года выступила в Белом доме в поддержку заключенных и необходимость реформы тюремной системы.