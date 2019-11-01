цей матеріал доступний українською

Супермодель Эмили Ратаковски завела сеть горячим снимком в белье (фото)

09:21, 01 ноября 2019
Звезды
244 0

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Супермодель Эмили Ратаковски славится своими откровенными образами. На этот раз модель поделилась снимком в белье.

Читайте такжеЭпатажная MARUV обмоталась питоном и покорила Instagram (фото)

Фото размещено в ее Instagram.

Девушка позировала у себя дома. Она сфотографировалась в белом спортивном бюстгальтере и со спущенными штанами из-под которых отлично видно нижнее белье. 

За 10 часов снимок собрал более миллиона лайков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #модель#Эмили Ратаковски