Супермодель Эмили Ратаковски завела сеть горячим снимком в белье (фото)

Эмили Ратаковски славится своими откровенными образами.

Супермодель Эмили Ратаковски славится своими откровенными образами. На этот раз модель поделилась снимком в белье.

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Фото размещено в ее Instagram.

Девушка позировала у себя дома. Она сфотографировалась в белом спортивном бюстгальтере и со спущенными штанами из-под которых отлично видно нижнее белье.

За 10 часов снимок собрал более миллиона лайков.