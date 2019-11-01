Супермодель Эмили Ратаковски завела сеть горячим снимком в белье (фото)
09:21, 01 ноября 2019Звезды
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Эмили Ратаковски славится своими откровенными образами.
v meta lifestyle.
Супермодель Эмили Ратаковски славится своими откровенными образами. На этот раз модель поделилась снимком в белье.
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Фото размещено в ее Instagram.
Девушка позировала у себя дома. Она сфотографировалась в белом спортивном бюстгальтере и со спущенными штанами из-под которых отлично видно нижнее белье.
За 10 часов снимок собрал более миллиона лайков.
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