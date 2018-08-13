Эминем побил свой рекорд по скорости читки: 123 слога за 12 секунд

В композиции Majesty Эминем читает рэп быстрее, чем в третьем куплете своего хита Rap God.

Рэппер Эминем побил свой рекорд по скорости читки, прочитав 123 слога приблизительно за 12 секунд.

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Об этом сообщает Genius. Отмечается, что на днях хип-хоп исполнительница Ники Минаж выпустила новый альбом Queen, в записи которого принял участие Эминем.

В композиции Majesty, записанной совместно с минаж и рэппером Labrinth, Эминем читает строки быстрее, чем в третьем куплете своего хита Rap God, известного скоростной читкой.

Отмечается, что в песне Majesty Эминем читает 123 слога примерно за 12 секунд – приблизительно по 10.3 слога в секунду. В быстрейшей части Rap God рэппер читает 157 слогов за 16,3 секунды – или 9,6 слогов в секунду.

Тем не менее Rap God все еще удерживает рекорд Гиннеса – самое большое количество слов в треке (1560 слов).

Напомним, в мае Ники Минаж заявила поклоннице, что встречается с Эминемом.