У бывшего мужа Заворотнюк за долги отобрали квартиру

Компании по кинопроизводству Жигунова с 2016 года признаны банкротами.

Российский актер и звезда сериала 2000-х «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов лишился своей квартиры в Москве из-за задолженности банку.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что Жигунов в 2014 году взял кредит в одном из банков Волгограда. Средства понадобились для кинопроекта. Не получив денег в указанный срок, компания обратилась в 2018 году до суда.

Сумма долга составила 38 миллионов рублей, который актер обязался выплатить до 31 декабря 2019 года.

Банка досталась однокомнатная квартира Жигунова. Другую квартиру забрать нельзя, поскольку она считается единственным жильем. Остальная часть имущества оформлена на жену.

Компании по кинопроизводству Жигунова с 2016 года признаны банкротами.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз и не комментируют состояние. Но на специально созданном аккаунте в Instagram от их имени были опровергнуты последние новости СМИ. Утверждается, что актриса проходит курс восстановления и не находилась в критическом состоянии.