СМИ узнали, где проходит реабилитацию Анастасия Заворотнюк

Центр, в котором находится Заворотнюк, работает круглосуточно.

Актриса Анастасия Заворотнюк, по сообщениям СМИ, проходит реабилитацию в Европейском медцентре на российской Рублевке в деревне Жуковка.

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Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов". Отмечается, что центр работает круглосуточно.

"Реабилитация онкологических больных в нем проводится как после завершения основного лечения, так и между курсами лучевой и химиотерапии", - пишут СМИ.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз и не комментирует состояние. Но на специально созданном аккаунте в Instagram от их имени были опровергнуты последние новости СМИ. Утверждается, что актриса проходит курс восстановления и не находилась в критическом состоянии.