Солистка KAZKA показала пышные формы в купальнике (фото)

Так, в кадре она предстала в раздельном черном купальнике с высокими ретро-трусиками.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая ответила хейтерам, которые критикуют ее фигуру, и разместила на своей странице в Instagram фото в купальнике.

Она рассказала, что долгое время не могла принять свои формы, однако позже изменила свои взгляды.

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"Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла – другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор – сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, как я есть, и стараться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь. За спорт и сладости", - поделилась певица.

Зарицкая призналась, что на фото, которые она запостила в Instagram, чувствует себя соблазнительной, откровенной и красивой. Так, в кадре она предстала в раздельном черном купальнике с высокими ретро-трусиками.

Ранее солистка группы KAZKA шокировала сеть "утиными" губами и дурацким макияжем.