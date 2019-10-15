Макса Барских заметили в США с красавицей-блондинкой (фото)

С Ликой Осиповой музыкант познакомился в прошлом году во время финала шоу Miss Russian United States в Нью-Йорке.

Макс Барских провел вечер с блондинкой в клубе Лос-Анджелеса. Артиста видели в ночном клубе в компании продюсера шоу «Мисс Русскоговорящий Лос-Анджелес».

Об этом сообщает "СтарХит".

С Ликой Осиповой музыкант познакомился в прошлом году во время финала шоу Miss Russian United States в Нью-Йорке, став тогда хэдлайнером громкого мероприятия. После вечеринки пара продолжила общаться, однако вместе была замечена лишь недавно. Несколько дней назад Макс и Лика отдохнули в одном из ночных клубов Беверли-Хиллз, где и попали в объектив завсегдатаев заведения.

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По слова очевидцев, Барских и Осипова не отходили друг от друга ни на шаг. «Обстановка была достаточно интимной - они сидели весь вечер вместе, обнимались и смеялись. Макс никого к ним не подпускал, запрещал снимать. Со стороны казалось, что они пара», - рассказали очевидцы.

Несмотря на мировую популярность, сердце Макса Барских долгое время было свободно. Ему приписывали роман с моделью Машей Руденко, которая когда-то встречалась с Миком Джаггером, а также с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Мишей Романовой.