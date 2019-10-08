"Ангелом" Victoria’s Secret впервые стала пышнотелая модель (фото)

Она будет рекламировать линейку нижнего белья для женщин.

Новым лицом бренда Victoria’s Secret впервые стала модель plus size Али Тейт Катлер.

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Об этом Катлер лично сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав откровенное фото. Она будет рекламировать линейку нижнего белья для женщин, созданную в коллаборации с британским брендом Bluebella.

"Мне кажется, я первая с 14-м размером у VS? Несмотря на это, я очень довольна работой с брендом, который боготворила, когда была подростком. Это отличный шаг в правильном направлении для всех типов фигуры", - поделилась девушка на своей странице.

Ранее снимки обнаженного "ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол попали в сеть.