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Светлана Лобода блеснула пышной грудью (фото)

18:23, 04 октября 2019
Звезды
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Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

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Так, в этот раз в Instagram артистки появилось фото, на котором она позирует, судя по всему, сидя в гримерной. Внимание на себя в кадре обращает зона декольте Лободы, ведь для нового образа она выбрала наряд без бретелек. Такое одеяние выгодно подчеркнуло ее пышную грудь. 

"Моя команда всегда знает, как сделать из меня Лободу", - коротко подписала соблазнительный кадр "суперзвезда".

Ранее Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.

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Теги: #фото#Светлана Лобода