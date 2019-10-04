Светлана Лобода блеснула пышной грудью (фото)
18:23, 04 октября 2019Звезды
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В кадре исполнительница появилась при полном параде - с макияжем и прической.
Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода не перестает удивлять своих фанов интересными, а иногда - эпатажными снимками.
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Так, в этот раз в Instagram артистки появилось фото, на котором она позирует, судя по всему, сидя в гримерной. Внимание на себя в кадре обращает зона декольте Лободы, ведь для нового образа она выбрала наряд без бретелек. Такое одеяние выгодно подчеркнуло ее пышную грудь.
"Моя команда всегда знает, как сделать из меня Лободу", - коротко подписала соблазнительный кадр "суперзвезда".
Ранее Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.
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