Седокова обмазалась мукой и сверкнула пышной грудью (фото)
12:58, 20 сентября 2019Звезды
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На снимке Седокова позирует в соблазнительном ретро-наряде, подчеркивающим ее грудь.
Instagram Анна Седокова
Седокова обмазалась мукой и показала пышную грудь на фото.
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Фотографии артистка опубликовала в Instagram. Певица не упустила возможности также "засветить" на снимках свои соблазнительные формы. На снимке Седокова позирует в соблазнительном ретро-наряде, подчеркивающим ее грудь.
Певица также сопроводила фото объемным постом, в котором порассуждала, должна ли женщина уметь готовить.
Как сообщал УНИАН, Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо.
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