Седокова обмазалась мукой и сверкнула пышной грудью (фото)

На снимке Седокова позирует в соблазнительном ретро-наряде, подчеркивающим ее грудь.

Седокова обмазалась мукой и показала пышную грудь на фото.

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Фотографии артистка опубликовала в Instagram. Певица не упустила возможности также "засветить" на снимках свои соблазнительные формы. На снимке Седокова позирует в соблазнительном ретро-наряде, подчеркивающим ее грудь.

Певица также сопроводила фото объемным постом, в котором порассуждала, должна ли женщина уметь готовить.

Как сообщал УНИАН, Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо.