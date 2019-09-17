"Чего приперлась?": Ани Лорак похвасталась фото из Москвы
06:38, 17 сентября 2019Звезды
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Исполнительница в последнее время живет в России, в Украине она не выступает.
Лорак выглядит отдохнувшей / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась серией снимков, сделанных на улице в Москве.
Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram и подписала: "В ритме города, главное быть спокойным внутри".
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В кадре "дива" предстала в синей футболке, белой теплой жилетке, спортивных штанах и массивных светлых кроссовках. На некоторых фото Лорак прячет глаза за солнцезащитными очками.
"Каролина, не порть свое лицо. Ты и так красивая", "Очень красивая", "Прекрасная", "Жила бы у себя в Киеве, чего приперлась?", - пишут в комментариях под снимком Каролины.
instagram.com/anilorak
instagram.com/anilorak
Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась очередной наградой в стране-агрессоре.
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