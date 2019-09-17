цей матеріал доступний українською

"Чего приперлась?": Ани Лорак похвасталась фото из Москвы

06:38, 17 сентября 2019
Звезды
138 0
Лорак выглядит отдохнувшей / instagram.com/anilorak

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram и подписала: "В ритме города, главное быть спокойным внутри".

Читайте такжеВера Брежнева "засветила" трусики в прозрачной комбинации (фото)

В кадре "дива" предстала в синей футболке, белой теплой жилетке, спортивных штанах и массивных светлых кроссовках. На некоторых фото Лорак прячет глаза за солнцезащитными очками.

"Каролина, не порть свое лицо. Ты и так красивая", "Очень красивая", "Прекрасная", "Жила бы у себя в Киеве, чего приперлась?", - пишут в комментариях под снимком Каролины.

instagram.com/anilorak
instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась очередной наградой в стране-агрессоре. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак