"Чего приперлась?": Ани Лорак похвасталась фото из Москвы

Исполнительница в последнее время живет в России, в Украине она не выступает.

Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась серией снимков, сделанных на улице в Москве.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram и подписала: "В ритме города, главное быть спокойным внутри".

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В кадре "дива" предстала в синей футболке, белой теплой жилетке, спортивных штанах и массивных светлых кроссовках. На некоторых фото Лорак прячет глаза за солнцезащитными очками.

"Каролина, не порть свое лицо. Ты и так красивая", "Очень красивая", "Прекрасная", "Жила бы у себя в Киеве, чего приперлась?", - пишут в комментариях под снимком Каролины.

Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась очередной наградой в стране-агрессоре.