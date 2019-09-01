"Тихий ужас!": Каменских шокировала сеть неудачным нарядом (фото)
22:00, 01 сентября 2019Звезды
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Настю Каменских в сети сравнили с Валерием Леонтьевым.
Украинская певица Настя Каменских не всегда выбирает наряды со вкусом. Так, на днях певицу раскритиковали в сети за неудачный образ.
Снимки опубликованы в Instagram Каменских.
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Певица нарядилась в боди со стразами и длинной бахромой, чулки и остроносые туфли. Наряд очень сильно напоминал нижнее белье.
"Тихий ужас!", "Чувство стиля ты где-то явно потеряла", "Да со вкусом у нее беда", "Это нафталин! Настя- вы красотка, зачем как все - чулки да трусы! Вам надо что-то своё, ищите! Эти боди с чулками - капец, и с нитками - ужас!", "Валерий Леонтьев?", - накинулись на певицу в сети.
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