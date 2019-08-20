Экс-"виагра" в облегающем топе показала огромную грудь (фото)

Исполнительница вновь похвасталась пышными формами в сети.

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала поклонников очередным снимком из отпуска во Франции.

На этот раз знаменитость предстала перед подписчиками в бирюзовом спортивном наряде – штанах и топе. Соответствующий снимок опубликован в Instagram артистки.

Читайте такжеНастя Каменских похвасталась упругими ягодицами (видео)

"Чем старше становлюсь и чем больше имею, тем скуднее становится мой аккаунт. Сегодня Ксения Собчак написала пост о том, что люди часто выставляют то, чего у них нет. Я бы добавила еще: то, что у них появилось, но не надолго. Я вот то, что мое, вообще не выставляю, никому не отдам. И получается не Instagram, а кривое зеркало", - написала Седокова.

Но многие фаны и вовсе не обратили внимание на ее слова, начав писать о ее фигуре и прелестях в облегающем наряде.

Ранее известная украинская певица Вера Брежнева показала свое интимное фото без трусов. Кадр был сделан во время фотосессии для Vogue Россия.