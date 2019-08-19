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Лобода в купальнике показала шпагат на улице (фото)

20:54, 19 августа 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода любит демонстрировать свою прекрасную физическую форму. На этот раз она продемонстрировала своим подписчикам шпагат.

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Снимок размещен в Instagram звезды.

"Getting ready for the concert!...", - подписала она фото.

На снимке звезда позирует с простым пучком на голове и при полном отсутствии макияжа. Надет на ней черный раздельный купальник.

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Теги: #Светлана Лобода