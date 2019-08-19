Лобода в купальнике показала шпагат на улице (фото)
20:54, 19 августа 2019Звезды
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На снимке звезда позирует с простым пучком на голове и при полном отсутствии макияжа.
Getting ready for the concert! #riksossanguate are u ready?🎈
Украинская певица Светлана Лобода любит демонстрировать свою прекрасную физическую форму. На этот раз она продемонстрировала своим подписчикам шпагат.
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Снимок размещен в Instagram звезды.
"Getting ready for the concert!...", - подписала она фото.
На снимке звезда позирует с простым пучком на голове и при полном отсутствии макияжа. Надет на ней черный раздельный купальник.
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