Лобода в купальнике показала шпагат на улице (фото)

На снимке звезда позирует с простым пучком на голове и при полном отсутствии макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Getting ready for the concert! #riksossanguate are u ready?🎈 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 19 Авг 2019 в 10:28 PDT Украинская певица Светлана Лобода любит демонстрировать свою прекрасную физическую форму. На этот раз она продемонстрировала своим подписчикам шпагат. Читайте такжеЗвезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонсон женился (фото) Снимок размещен в Instagram звезды. "Getting ready for the concert!...", - подписала она фото. На снимке звезда позирует с простым пучком на голове и при полном отсутствии макияжа. Надет на ней черный раздельный купальник.

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