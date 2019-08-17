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Лобода в одном белье похвасталась плоским животом (фото)

15:16, 17 августа 2019
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Лобода похвасталась стройной фигурой / instagram.com/lobodaofficial

В своем Instagram певица опубликовала видео, на котором она в одном белье позирует в зеркале отельного номера.

фото instagram.com/lobodaofficia

Прилетела на курорт Лобода на частном самолете в компании грузинско-украинского стилиста и модельера Бичолы.

Как сообщал УНИАН, раннее Лобода со стилистом устроили танцы на столе в Монако.

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Теги: #Светлана Лобода