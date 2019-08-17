Лобода в одном белье похвасталась плоским животом (фото)
15:16, 17 августа 2019Звезды
4 0
Певица вместе со стилистом Бичоллой на частном самолете прилетела на Сардинию.
Лобода похвасталась стройной фигурой / instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно выступает в России, прилетела на итальянский остров Сардиния.
В своем Instagram певица опубликовала видео, на котором она в одном белье позирует в зеркале отельного номера.
фото instagram.com/lobodaofficia
Прилетела на курорт Лобода на частном самолете в компании грузинско-украинского стилиста и модельера Бичолы.
Как сообщал УНИАН, раннее Лобода со стилистом устроили танцы на столе в Монако.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter