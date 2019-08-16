Лобода в ультракоротком наряде устроила танцы на столе в Монако (фото)

Певица одета в ультракороткую полупрозрачную тунику с леопардовым принтом.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно выступает в РФ, сейчас отдыхает в Монако.

В своем Instagram певица опубликовала видео, на котором она на вечеринке танцует прямо на столе.

Лобода одета в ультракороткую полупрозрачную тунику с леопардовым принтом. Также на видео можно заметить продюсера певицы Нателлу Крапивину и украино-грузинского стилиста и модельера Бичоллу Тетрадзе.

Как сообщал УНИАН, известная блогерша подтвердила слухи о своей беременности зажигательным танцем под Лободу.