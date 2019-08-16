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Лобода в ультракоротком наряде устроила танцы на столе в Монако (фото)

14:17, 16 августа 2019
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Лобода устроила жаркие танцы в Монако / фото instagram.com/lobodaofficial

В своем Instagram певица опубликовала видео, на котором она на вечеринке танцует прямо на столе.

Лобода одета в ультракороткую полупрозрачную тунику с леопардовым принтом. Также на видео можно заметить продюсера певицы Нателлу Крапивину и украино-грузинского стилиста и модельера Бичоллу Тетрадзе.

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Как сообщал УНИАН, известная блогерша подтвердила слухи о своей беременности зажигательным танцем под Лободу.

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Теги: #Светлана Лобода