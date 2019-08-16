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Экс-"виагра" выставила прелести в откровенном купальнике, но звездой фото стал ее сын

04:34, 16 августа 2019
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Седокова вернулась с отпуска / instagram.com/annasedokova

Популярная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась очередным соблазнительным фото по возвращению домой после отдыха.

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На своей странице в Instagram артистка показала кадр, на котором позирует в сдельном черном купальнике с множеством вырезов в области  пышной груди и талии. Интересно, что поп-звезда предстала на водной горке, на заднем плане стоит ее сын Гектор.

"Так хорошо дома с семьей, что выехать и даже выйти за ворота у нас занимает примерно пару часов. Иногда и дней", - поделилась Седокова.

Звездой этого снимка стал сынишка певицы, позирующий с высунутым языком.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских порадовала фанов свежим снимком в бикини.

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Теги: #фото#Анна Седокова