Экс-"виагра" выставила прелести в откровенном купальнике, но звездой фото стал ее сын

Звезда показала соблазнительный снимок в купальнике, который подчеркивают ее формы.

Популярная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась очередным соблазнительным фото по возвращению домой после отдыха.

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На своей странице в Instagram артистка показала кадр, на котором позирует в сдельном черном купальнике с множеством вырезов в области пышной груди и талии. Интересно, что поп-звезда предстала на водной горке, на заднем плане стоит ее сын Гектор.

"Так хорошо дома с семьей, что выехать и даже выйти за ворота у нас занимает примерно пару часов. Иногда и дней", - поделилась Седокова.

Звездой этого снимка стал сынишка певицы, позирующий с высунутым языком.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских порадовала фанов свежим снимком в бикини.