Тодоренко в откровенном купальнике вывалила "кормящую" грудь (фото)
10:39, 15 августа 2019Звезды
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Телеведущая поделилась фото с подружками.
Регина Тодоренко "засветила" грудь / фото Instagram
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко порадовала подписчиков откровенным снимком в купальнике.
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Телезвезда в своем Instagram опубликовала фото, на котором она с подружками позирует в купальниках.
Тодоренко выбрала белый слитный купальник с откровенным декольте, оголяющим грудь, ее подружки позировали в зеленых. Фото, вероятно, сделано в Италии, где телеведущая отмечала свадьбу с певцом Владом Топаловым.
фото instagram.com/reginatodorenko/
"Волшебные нимфы", "Не было груди и оп", ""Очаровательные амазонки", "Какая грудь! Кормление всё-таки украшает женщину", "Русалочка", "О, какое декольте", "Сразу видно кормящую мать", - пишут в комментариях под фото.
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