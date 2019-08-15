Тодоренко в откровенном купальнике вывалила "кормящую" грудь (фото)

Телеведущая поделилась фото с подружками.

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко порадовала подписчиков откровенным снимком в купальнике.

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Телезвезда в своем Instagram опубликовала фото, на котором она с подружками позирует в купальниках.

Тодоренко выбрала белый слитный купальник с откровенным декольте, оголяющим грудь, ее подружки позировали в зеленых. Фото, вероятно, сделано в Италии, где телеведущая отмечала свадьбу с певцом Владом Топаловым.

"Волшебные нимфы", "Не было груди и оп", ""Очаровательные амазонки", "Какая грудь! Кормление всё-таки украшает женщину", "Русалочка", "О, какое декольте", "Сразу видно кормящую мать", - пишут в комментариях под фото.