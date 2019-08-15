Экс-"виагра" оголила огромную грудь на камеру (фото)
05:54, 15 августа 2019Звезды
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Артистка в очередной раз похвасталась отличной физической формой, показав фигуру в купальнике.
Седокова показала сочную грудь / instagram.com/stories/annasedokova
Эпатажная украинская певица, экс-солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила фанов сексуальными фото.
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Так, на них звезда в очередной раз продемонстрировала свой пышный бюст в купальнике. Ряд снимков Седокова опубликовала на своей странице в Instagram в stories.
"Дома все спокойно", - подписала "горячие" кадры поп-артистка. На фото исполнительница позирует в фиолетовом купальнике, верх которого едва удерживает ее пышную грудь.
Ранее Анна Седокова показала на своей странице в Instagram жаркое видео, на котором продемонстрировала свои сочные прелести.
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