Экс-"виагра" оголила огромную грудь на камеру (фото)

Артистка в очередной раз похвасталась отличной физической формой, показав фигуру в купальнике.

Эпатажная украинская певица, экс-солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила фанов сексуальными фото.

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Так, на них звезда в очередной раз продемонстрировала свой пышный бюст в купальнике. Ряд снимков Седокова опубликовала на своей странице в Instagram в stories.

"Дома все спокойно", - подписала "горячие" кадры поп-артистка. На фото исполнительница позирует в фиолетовом купальнике, верх которого едва удерживает ее пышную грудь.

Ранее Анна Седокова показала на своей странице в Instagram жаркое видео, на котором продемонстрировала свои сочные прелести.