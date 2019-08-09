Каменских задрала платье и показала загорелые ноги (фото)

Некоторые подписчики фото расхвалили, другие обвинили певицу в фотошопе.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась загоревшими ножками.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она задрала длинное белое платье, оголив ноги.

Некоторые подписчики фото расхвалили, другие обвинили Каменских в фотошопе.

"Ах, какие ножки", "Шикарная", "То забывает про фотошоп, то перебор", "Ты потрясающая", "Фотошоп никто не отменял", "Красивый... фотошоп", - пишут под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских в халате поделилась трогательным фото с Потапом.