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Каменских задрала платье и показала загорелые ноги (фото)

14:18, 09 августа 2019
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Каменских задрала платье / фото instagram.com/p/B06SEgojMLA

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она задрала длинное белое платье, оголив ноги.

Некоторые подписчики фото расхвалили, другие обвинили Каменских в фотошопе.

"Ах, какие ножки", "Шикарная", "То забывает про фотошоп, то перебор", "Ты потрясающая", "Фотошоп никто не отменял", "Красивый... фотошоп", - пишут под фото.

instagram.com/p/B06SEgojMLA

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских в халате поделилась трогательным фото с Потапом.

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Теги: #Настя Каменских