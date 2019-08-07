Грустная Лобода показала пышную грудь крупным планом (фото)
20:03, 07 августа 2019Звезды
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Певица опубликовала снимок, на котором она загорает в откровенном купальнике.
Лобода крупным планом показала грудь / фото фото Instagram Светлана Лобода
Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода поделилась откровенным фото со своими подписчиками.
В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она загорает. При этом Лобода крупным планом показала вывалившуюся из купальника грудь.
"So sad (с англ. "так грустно" - УНИАН)", - подписала фото певица.
instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в купальнике и кожанке похвасталась стройной фигурой на пляже.
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