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Грустная Лобода показала пышную грудь крупным планом (фото)

20:03, 07 августа 2019
Звезды
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Лобода крупным планом показала грудь / фото фото Instagram Светлана Лобода

В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она загорает. При этом Лобода крупным планом показала вывалившуюся из купальника грудь.

"So sad (с англ. "так грустно" - УНИАН)", - подписала фото певица.

instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в купальнике и кожанке похвасталась стройной фигурой на пляже.

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Теги: #Светлана Лобода