Грустная Лобода показала пышную грудь крупным планом (фото)

Певица опубликовала снимок, на котором она загорает в откровенном купальнике.

Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода поделилась откровенным фото со своими подписчиками.

В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она загорает. При этом Лобода крупным планом показала вывалившуюся из купальника грудь.

"So sad (с англ. "так грустно" - УНИАН)", - подписала фото певица.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в купальнике и кожанке похвасталась стройной фигурой на пляже.