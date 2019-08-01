Российскому певцу Егору Криду запрещен въезд в Украину до 2021 года

Решение о запрете на въезд российскому певцу принято еще в феврале 2016 года.

Российскому певцу Егору Криду запрещен въезд на территорию Украины до 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает 112.ua.

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"В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации (Егора Николаевича Булаткина 25.06.1994 г. н., - ред.) сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на 5 лет", - сообщили в ведомстве.

Заметим, что обычно за нарушение правил въезда на территорию Украины запрещают въезд лишь на три года.

Также напомним, что в марте 2016 года Егор Крид прилетел в Украину из Санкт-Петербурга (РФ), однако получил отказ в пересечении границы.

Крид давал концерты в аннексированном Россией Крыму начиная с 2015 года. Последние его концерты на аннексированном полуострове состоялись в июле 2019 года. В своем Instagram певец разместил фото на фоне крымских пейзажей.